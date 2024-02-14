Видели у погранзаставы: новые подробности о поисках пропавшей в Дагестане спортсменки

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Уже, как отмечается, возбуждено уголовное дело.

В Дагестане в городе Каспийск пропала 22-летняя спортсменка Анна Цомартова — после проигрыша на соревнованиях во Дворце спорта она ушла к морю. Мать девушки Диана Цомартова рассказала 5-tv.ru, как идет расследование.

«Все правительство сейчас на ушах в Дагестане. Она ходила расстроенная и стояла, где-то останавливалась, где-то перелазила, мы весь путь ее сегодня прошли. И когда кто-то говорит: „Можно было обойти камни по лестницам“, — это неправда, там лестница упирается в частный дом», — поделилась женщина.

Цомартова добавила, что уже возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство». Это позволит организовать федеральный розыск девушки, при этом рассматриваются также и другие версии, в том числе похищение.

Одна из камер наружного наблюдения пограничной заставы, прилегающей к санаторию, где остановилась спортсменка на время соревнований, запечатлела, как девушка стояла на камнях, говорит мать Цомартовой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спортсменка впервые проиграла на соревнованиях за свою карьеру. Из-за этого она очень сильно переживала.

Пропавшая оставила телефон дома и ушла в неизвестном направлении. МВД отметило, что в последний раз девушку видели на берегу моря.