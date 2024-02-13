«Самое важное»: Милош Бикович впервые показал новорожденного сына
Милош Бикович впервые показал новорожденного сына
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Instagram* / bikovic
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Актер стал счастливым отцом в начале 2024 года.
Актер Милош Бикович показал своего новорожденного сына. Трогательное фото артист опубликовал в личном блоге в социальных сетях.
В кадре счастливый молодой отец держит младенца на руках. Лицо малыша Бикович предпочел не показывать, закрыв лицо ребенка смайликом.
«Самое важное…» — подписал фотографию актер.
Милош Бикович поделился первой фотографией новорожденного сына.
Поклонников растрогал снимок.
«Что может быть прекраснее мужчины с младенцем на руках»;
«Здоровья и счастья малышу и родителям!»;
«Когда в руках счастье…» — написали восторженные пользователи.
О рождении первенца в семье 35-летнего артиста стало известно в начале года. По данным сербских СМИ, малыш появился на свет 9 января 2024 года в одной из клиник Белграда.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Биковичу дали важный совет после ухода из «Белого лотоса».
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