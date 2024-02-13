«Дети болеют, муж не спит»: Блиновская расплакалась и умоляла суд отпустить ее домой

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

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Защита блогера просила изменить меру пресечения на более мягкую.

Блогер Елена Блиновская расплакалась во время судебного заседания, где рассматривалось ходатайство об изменении меры пресечения. Запись появилась в распоряжении 5-tv.ru.

«Королева марафонов» принимала участие в заседании Замоскворецкого суда Москвы по видеосвязи, находясь в СИЗО. Блогер расплакалась и напомнила, что у нее четверо детей, младшему из которых всего три года. По ее мнению, такая мера пресечения как арест для нее является чрезмерно строгим наказанием.

«Сейчас дети начали болеть, и для меня, конечно, как для матери очень тяжелый момент. Мы наказываем сейчас не меня, а моих детей несовершеннолетних. Мой муж спит по два-три часа в сутки, потому что ему приходится усердно работать и решать все дела, которые связаны с уголовным делом. Ваша честь, наказание на данный момент является чрезмерно строгим в данных сложившихся обстоятельствах», — сказала Блиновская.

Тем не менее, суд не удовлетворил ходатайство защиты блогера и оставил ее под стражей.

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Дело Елены Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на почти полтора миллиарда рублей.

Сначала она находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. «Королева марафонов» организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по своему делу.

Сейчас Блиновская находится в СИЗО, ей запрещены любые связи с внешним миром. В том числе — с родными, помимо тех, что необходимы в рамках расследования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названы сроки завершения расследования дела Блиновской.