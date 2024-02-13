«Замолчать надолго»: Стаса Пьеху на гастролях постигла беда
Певец Стас Пьеха отменил выступление в Орле из-за проблем со здоровьем
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / wolfieha; 5-tv.ru
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Выступление певца оказалось сорвано, обманывать зрителей музыкант не захотел.
Певцу Стасу Пьехе пришлось отменить концерт в Орле из-за серьезных проблем со здоровьем. Артиста постигла беда аккурат накануне запланированного за месяц мероприятия.
В личном блоге музыкант записал видеообращение, в котором рассказал, что травмировал связки после сольного выступления в Воронеже. Несколько часов пения вживую перед тысячами зрителей обернулись недомоганием.
Артист фактически потерял голос. Даже всевозможные инъекции и ингаляции не помогли ему восстановиться, поделился Пьеха.
В публичном обращении внук легендарной Эдиты Пьехи отметил, что искренне сожалеет по поводу срыва мероприятия и публично пообещал реабилитироваться, но конкретной даты переноса так и не назвал. По словам певца, доктор рекомендовал ему не разговаривать и соблюдать полный покой.
«Есть повреждения кожи связок и типа как трудовые мозоли на связках, если не заткнуться — можно замолчать надолго», — поиронизировал над сложившейся ситуацией он.
Исполнителю хита «Она не твоя» предстоит ежедневное лечение и длительная голосовая аскеза. Музыкальный тур Пьеха пообещал продолжить после завершения лечения.
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