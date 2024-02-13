Понравятся самому вредному: Боярская поделилась рецептом овощных котлет для детей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Вкусное и полезное блюдо будет по душе каждому малышу в доме.

Актриса Елизавета Боярская поделилась вкусным и быстрым рецептом овощных котлеток для детей. Знаменитая мама двоих мальчиков рассказала изданию 7Дней.ru, что ее старший сын обожает это блюдо.

Полезные котлеты богаты витаминами и клетчаткой. Детки под видом котлет будут употреблять правильную пищу.

Их мягкая текстура и необычный вкус понравятся самому привередливому малышу. Как приготовить блюдо:

Ингредиенты:

· Капуста (0,5 килограмма);

· Морковь (2 штуки);

· Луковица (1 штука);

· Молоко (120 миллилитров);

· Яйца (2 штуки);

· Манная крупа (3 столовые ложки);

· Зелень (1 пучок);

· Мука для панировки;

· Соль, перец.

Способ приготовления:

· Первым делом нужно помыть и очистить капусту, морковку, лук и зелень;

· Лук нарезать мелкими кубиками;

· Капусту мелко порезать, а морковку потереть на терке;

· Взбить в тарелке яйца с манкой;

· После поджарить лук на сковороде до золотистой корочки, потом к нему добавить морковь и капусту, все перемешать;

· Влить молоко, добавить соль и перец по вкусу;

· Полученную смесь тушить на медленном огне десять минут;

· Готовую овощную смесь переложить в большую тарелку и дать ей остыть, туда же добавить смесь из манки и яиц;

· Массу перемешать и слепить из нее небольшие котлетки;

· Обвалять котлеты в муке, и обжаривать на небольшом количестве масла до золотистой корочки;

· Готовое блюдо посыпать зеленью.

Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru сообщил, какой ингредиент сделает ваш борщ лучшим в мире.