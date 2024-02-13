Понравятся самому вредному: Боярская поделилась рецептом овощных котлет для детей
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Вкусное и полезное блюдо будет по душе каждому малышу в доме.
Актриса Елизавета Боярская поделилась вкусным и быстрым рецептом овощных котлеток для детей. Знаменитая мама двоих мальчиков рассказала изданию 7Дней.ru, что ее старший сын обожает это блюдо.
Полезные котлеты богаты витаминами и клетчаткой. Детки под видом котлет будут употреблять правильную пищу.
Их мягкая текстура и необычный вкус понравятся самому привередливому малышу. Как приготовить блюдо:
Ингредиенты:
· Капуста (0,5 килограмма);
· Морковь (2 штуки);
· Луковица (1 штука);
· Молоко (120 миллилитров);
· Яйца (2 штуки);
· Манная крупа (3 столовые ложки);
· Зелень (1 пучок);
· Мука для панировки;
· Соль, перец.
Способ приготовления:
· Первым делом нужно помыть и очистить капусту, морковку, лук и зелень;
· Лук нарезать мелкими кубиками;
· Капусту мелко порезать, а морковку потереть на терке;
· Взбить в тарелке яйца с манкой;
· После поджарить лук на сковороде до золотистой корочки, потом к нему добавить морковь и капусту, все перемешать;
· Влить молоко, добавить соль и перец по вкусу;
· Полученную смесь тушить на медленном огне десять минут;
· Готовую овощную смесь переложить в большую тарелку и дать ей остыть, туда же добавить смесь из манки и яиц;
· Массу перемешать и слепить из нее небольшие котлетки;
· Обвалять котлеты в муке, и обжаривать на небольшом количестве масла до золотистой корочки;
· Готовое блюдо посыпать зеленью.
Приятного аппетита!
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