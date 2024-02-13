Собянин объяснил, почему в Москве растет посещаемость театров и концертных залов

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В 2023 году состоялось больше 23 тысяч спектаклей, включая около 270 премьерных показов.

Среди москвичей и гостей города наблюдается растущий интерес к столичным театрам и концертным залам. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Столичные театры и концертные залы в прошлом году посетили больше 7,2 миллиона человек. За последние четыре года это рекордное количество», — отметил Мэр Москвы.

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Среди причин такого интереса он назвал множество премьер и улучшение качества постановок в театрах. В 2023 году в московских театрах прошло более 23 тысяч спектаклей, включая около 270 премьерных.

Кроме того, благодаря ремонту и реставрации современные театральные пространства становятся комфортнее. Обновляются интерьеры, появляется современное оборудование, используются новые технологии. Все это делает театральные постановки зрелищнее и эффектнее.

Городские концертные залы предлагают зрителям разнообразный репертуар. Каждый год в них проходят тысячи концертов, оперных представлений, музыкальных премьер и выступлений современных композиторов. Самыми посещаемыми площадками по итогам прошлого года стали Московский концертный зал «Зарядье» и Московский международный дом музыки.

Всего в Москве за последнее десятилетие обновили 70 процентов зданий городских театров.