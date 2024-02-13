Синатра XXI века: в чем кроется феномен отмечающего 50-летие Робби Уильямса
Упорный труд помог отмечающему юбилей Робби Уильямсу стать мировой звездой
Фото: www.globallookpress.com / Alberto Terenghi
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Его популярность достигла уровня The Beatles, а талант певца был заслуженно отмечен даже Элтоном Джоном.
Свой полувековой юбилей 13 февраля 2024 года празднует один из самых культовых музыкантов современности — Робби Уильямс. За плечами певца 75 миллионов копий проданных альбомов и отметка в Книге рекордов Гиннесса.
Как обычный мальчик из небольшого английского города достиг таких высот? История творческого пути именинника и интересные факты из биографии — в материале 5-tv.ru.
Ранние годы
Робби начал музыкальную карьеру уже в 16 лет, став участником популярного бойз-бенда Take That, который вскоре по популярности обогнал всех британских музыкантов со времен The Beatles. Всего за три года они умудрились восемь раз возглавить национальный хит-парад Великобритании.
Однако такой стремительный взлет не мог не сказаться на членах коллектива. Уильямс пристрастился к алкоголю и наркотикам, а также изменил свой образ, выкрасив волосы в белый цвет, что совсем не соответствовало имиджу группы. На фоне постоянных конфликтов и развязного поведения музыкант заявил о начале сольной карьеры.
Новый виток популярности и мировая слава
Пока про Take That потихоньку начали забывать, Уильямс, наоборот, засиял ярче. Он окончательно распрощался с образом «хорошего мальчика» из молодежной группы и шокировал аудиторию своим новым эпатажным и хулиганским имиджем. Тогда мало кто верил в успех сольной карьеры Уильямса, однако первая же его песня — кавер на песню Джорджа Майкла Freedom— буквально разорвала чарты, став популярнее оригинала.
Следующие релизы исполнителя были распроданы миллионными тиражами, легендарный музыкант Элтон Джон назвал Робби «Фрэнком Синатрой XXI века», а в 2006 году певец и вовсе попал в «Книгу рекордов Гиннесса», за один день распродав 1,6 миллиона билетов на свой мировой тур.
Интересные факты
- Робби Уильямс удостоился самого большого количества наград за всю историю премии BRIT Awards, завоевав 13 сольных премий и пять в составе Take That. Он был признан «лучшим певцом 90-х» и попал на третье место в списке самых успешных исполнителей ХХI века, уступив лишь Эминему и Бритни Спирс.
- В 2012 году певец участвовал в благотворительном футбольном матче Soccer Aid. Команда под предводительством Уильямса выиграла с перевесом в два мяча, а заработанные четыре миллиона фунтов пошли на помощь детям.
- Робби долгое время боролся с вопиющими слухами о своей личной жизни. По итогам одной из порочащих публикаций Британский суд признал, что все обвинения в адрес музыканта являются клеветой, а сам Уильямс смог получить весомую компенсацию в качестве морального ущерба.
- Из-за проблем с наркотиками певец неоднократно лечился в реабилитационных центрах. С момента выздоровления прошло больше 15 лет, однако певец признается, что до сих пор страдает от тревог и депрессий.
- На теле Уильямса огромное количество татуировок. За свое увлечение боди-артом он даже получил прозвище «человек-картина». К примеру, Робби набил себе молитву, которую читает каждый раз перед выходом на сцену, а на спине у него красуется текст песни The Beales «All you need is love».
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