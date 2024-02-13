Инновации для медицины и здоровья представили на Форуме будущих технологий

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Это площадка, где новаторы, ученые и медики вместе заглядывают за горизонт технологий.

Cегодня на Форуме будущих технологий представили передовые разработки в области медицины. Обсудили создание препаратов для лечения пациентов с редкими генетическими заболеваниями.

Отдельно поговорили об инновациях в онкологии. Корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко продолжит.

Технологии будущего как часть нашей жизни уже сейчас. Вот — новая разработка сразу нескольких прикладных школ России.

«Это технология, которая похожа на импланты, зубные импланты. Люди поразмышляли и подумали, что, в целом, можно использовать схожий титановый штифт», — рассказывает Никита, аспирант программы Сколтеха «Науки о жизни».

Авторы этой модели помогают хирургам проникнуть в святая святых — глубины человеческого мозга.

«Врач еще до операции может спланировать то, что он будет делать и во время операции, как навигатор в автомобиле», — объяснил доцент Самарского государственного медуниверситета Илья Лезин.

Форум будущих технологий в столице — площадка, где новаторы, ученые и медики вместе заглядывают за горизонт технологий. Предварительный диагноз: очень скоро медицину будет не узнать.

«Есть определенный прогресс в воспроизведении некоторых биообъектов. Не думаю, что мы можем полностью заменить трансплантацию жизненно важных органов, но какие-то фрагменты процесса лечения пациента мы можем этими технологиями улучшить», — говорит Сергей Готье, директор ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова», главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава.

Форум будущих технологий — разговор о том, как открытия и новации меняют нашу жизнь. И медицина — передовая научного прогресса, ведь та же генетика уже сейчас отвечает на ключевые вопросы мироздания.

Расшифровка генома человека стала настоящим научным прорывом. Мы теперь знаем, где и какую информацию хранит о нас сама природа.

Титанический коллективный труд мировых ученых, который длился целое десятилетие. Но отечественной науке и этого сегодня мало.

«Нужно исследовать не только те части, которые кодируют белки, но и огромные участки генома, порядка 30% генома, которые участвуют в регуляции работы гена. К сожалению, работ в этом мало, но важно, что в Российской Федерации есть прорывные работы», — отметил Сергей Куцев, директор медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава.

Ведь и с тем, что мы знаем о генах сегодня, медицина творит настоящие чудеса. Взять хотя бы неонатальный скрининг — обследование, которое после рождения теперь проходит почти каждый российский малыш.

Оно помогает выявить наследственные и врожденные пороки, а главное — помочь. В прошлом году скрининг прошли 1,2 миллиона маленьких россиян — 98% новорожденных: удалось выявить почти 700 пороков, и это — лишь один из примеров.

«Мы стали лучше понимать основу врожденных, моногенных и полигенных заболеваний, и даже немного лучше стали понимать основу многофакторных заболеваний, а это, в свою очередь, дает нам не только надежду, но и реальные перспективы для того, чтобы хоть как-то подступиться к тем заболеваниям, к которым ранее подступиться мы даже не мечтали. Понимание основ заболеваний на уровне генов обозначило новую эру для более точной индивидуальной медицины», — заявила Мария Воронцова, замдекана ФФМ МГУ имени М. В. Ломоносова по науке, кандидат медицинских наук, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ.

То есть помочь каждому справиться с болезнями, которые раньше считались неизлечимыми. Борьба с ними теперь ведется на молекулярном уровне.

Но вместе с генетическими исследованиями в стране готовят этические принципы работы с генами. Рабочая группа по нормативно-правовому регулированию тоже встречается в рамках форума.

Генная инженерия должна служить интересам человечества. А то, что работы у ученых будет много, понятно уже сейчас.

«Сами ферменты, которые редактируют нам ДНК, они еще пока ошибаются. Мы повышаем их точность, но иногда они все-таки режут не там, где мы хотим ДНК нашу, редактируют, скажем, модифицируют и тем самым вылечивают наши клеточки от чего-либо, вот. А есть технологии, скажем, геномные технологии, конечно, в диагностике сегодня, наверное, самое главное то, что мы ожидаем», — сказал Максим Патрушев, замруководителя Курчатовского комплекса НБИКС — природоподобных технологий по научной работе НИЦ «Курчатовский институт».

Поговорят на форуме о биотехнологиях и регенерации. Не обойдется без обсуждения роли искусственного интеллекта в медицине.

В Москве хотят построить архитектуру будущего технологий на службе здоровья, и шансы на такой финал форума очень велики.