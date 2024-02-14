Любовь к себе: ТОП-5 советов для поднятия самооценки у женщин

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Стать увереннее и правда возможно.

Путаница в социальных ролях может способствовать потери уверенности женщины в себе — от этого падает самооценка. А она влияет на многие сферы жизни.

Успех женщины напрямую связан с самовосприятием. Как поднять самооценку и правильно к себе относиться, изданию «Страсти» рассказала автор медитаций, энерго-коуч Вероника Ким.

Любовь к себе

Необходимо ставить себя на первое место. Делать то, о чем вы действительно мечтаете. Нужно обращать внимание, в первую очередь, на собственные потребности.

«Вот это и есть любовь к себе, когда именно вы — главный человек в своей жизни. Мужчины, дети, родственники, друзья должны отойти на второй план. И тогда сама природа пойдет вам навстречу и поможет создать гармоничные отношения с окружающим миром», — объясняет Ким.

Бережное отношение к здоровью

Нужно не забывать о своем здоровье. Например, часто люди забывают проверять здоровье зубов. А здоровая полость рта влияет на хорошую самооценку. Если вы уверены в своем теле, то у вас не будет комплексов. По статистике, деньги и успех притягиваются к людям со здоровым, красивом телом.

Чтение

Интерес к разнообразной литературе и ее чтение способствует созданию новых нейронных связей. Чтение влияет на речь, грамотность, мышление. Когда вы чувствуете себя наполненным, вы сможете отстаивать свою точку зрения и поддерживать любой разговор.

Карьера

Здоровая самооценка напрямую зависит от профессионального роста. Необходимо совершенствовать свои навыки и умения. Всегда приветствуется получение новых знаний. Нужно стремиться к тому, чтобы стать экспертом в своей области.

Внешний вид

Для женщины хорошо выглядеть особенно важно. Когда вы уверены в своем внешнем виде, вы будете готовы покорить весь мир.

«Если вы сами чувствуете себя на высоте, то и окружающие будут воспринимать вас так же. Поэтому ко всему, что касается внешнего вида, надо относиться максимально внимательно. Используйте для этого те возможности, которые у вас есть. Даже при скромном бюджете можно выглядеть модно, красиво и уверенно», — заявляет эксперт.

Ощущение внутренней удовлетворенности и высокой самооценки повышает показатели счастья. А этого очень не хватает в современном мире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как совместить карьеру и материнство.