Рэпер Саграда назвал залог создания хорошей военной песни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Рэпер ST произвел фурор выходом своего трека «Дай ему силу», презентованного росгвардейцам. В чем кроется секрет успеха нашумевшего сингла?

Рэпер, фронтмен группы «Соль Земли» Артем Саграда, автор нового неофициального гимна специальной военной операции, раскрыл секрет создания хорошей песни, посвященной военной тематике. Нюансы написания успешных синглов музыкант прояснил после того, как рэпер ST презентовал хитовый сингл «Дай ему силу», посвященный борьбе российского солдата за победу в украинском конфликте.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru Саграда отметил, что триумф песни Степанова обусловлен абсолютным вовлечением в процесс создания трека. В таких условиях, по его словам, автор стихов сам быстро считывает, чего именно хотят бойцы на передовой, тонко улавливает их настроение. Именно в таких случаях получается единство мысли и формы, создаются хорошие песни, уточнил рэпер.

«Это очень штучная работа. Таких песен не может быть много. Когда речь заходит о песнях во время ВОВ, мы отмечаем, что известных было не так много. Здесь сходятся несколько факторов: они должны быть написаны на высоком художественном уровне, и автор должен быть знаком с предметом. Сложно написать хорошую военную песню, не зная, что такое война, сидя в столице», — объяснил он.

Именно поэтому, по словам фронтмена, самые известные шедевры военной песни чаще всего сочинялись либо военкорами, либо людьми, побывавшими на войне.

9 февраля состоялся официальный релиз песни рэпера ST (Александра Степанова) «Дай ему сил». После релиза музыкант рассказал, что полон творческих планов и в дальнейшем хотел бы написать еще нечто подобное. Кроме того, на песню был снят клип с участием бойцов Росгвардии, который выйдет в ближайшее время в преддверии Дня защитника Отечества. Сюжет раскрывает истории обычных парней, которые считают своим долгом защищать страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что бэкстейдж с клипа ST с росгвардейцами появился в Сети.