Сюрприз для Волочковой: молодая жена Вдовина рассекретила пол будущего малыша
Жена бизнесмена Вдовина рассказала, что ждет еще одного сына
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
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Пара не стала держать интригу — кого ждут счастливые супруги?
Не успела телеведущая Елена Николаева обрадовать аудиторию известием о первом прибавлении в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным, как подоспела вторая счастливая новость
Совсем скоро знаменитость и ее супруг станут родителями во второй раз. Николаева готовится вновь стать мамой мальчика — своим счастьем она поделилась в социальных сетях.
«Мальчик, мальчик. Мой муж достоин тиражирования. Вы бы видели старших двоих. Просто великолепные. Восхищаюсь Димой и Игорем. И мне окружение мальчишек очень даже по душе», — с радостью сообщила Николаева.
Для звездной четы рождение сына станет по-настоящему грандиозным событием: чуть ранее телеведущая в микроблоге сознавалась, что давно мечтала приблизиться к статусу многодетной матери. Грядущее пополнение двигает Николаеву к заветной мечте.
В доказательство Николаева опубликовала кадры, на которых держит в руках снимок УЗИ. В свою очередь подписчики Николаевой поздравили ее с грядущим пополнением, однако были и те, кто осудил ее за откровенные кадры.
«Может, хватит живот показывать, надоело»;
«Как вообще можно это показывать? Зачем? Это личное»;
«Счастье любит тишину», — писали они.
Помимо общего с Николаевой сына Александра, у Вдовина есть двое сыновей от первого брака. В союзе с бывшей примой Большого театра Анастасией Волочковой у предпринимателя появилась дочь Ариадна.
Спустя год после развода балерина откровенно признавалась, что мечтала родить влиятельному мужу сына. Но воплотить желание в реальность у нее так и не получилось.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Николаева ждет ребенка от бывшего Волочковой.