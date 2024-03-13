«Про глубину, про загадочность русской души»: в чем уникальность российского кино

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Высококачественное кино становится точкой роста не только для самих зрителей, но и для актеров, которые участвуют в подобных проектах.

Ни для кого не секрет, что с уходом западного кино российский кинематограф вышел на новый уровень. Интригующий сюжет, профессиональная актерская игра, качественная картинка — так можно описать нашумевшие сериалы, среди которых «Библиотекарь», «Актрисы», «Балет», «Фишер», «Слово пацана. Кровь на асфальте» и многие другие, которые полюбились российскому зрителю. В чем состоит уникальность отечественного кинематографа и чем он отличается от западного, селебрити эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru на презентации нового сезона платформы Wink.

Актриса Анна Снаткина призналась, что несмотря на бешеный московский график, она выделяет время на просмотр последних новинок в мире кино.

«То, что меня, скажем так, не очень радует, я хотя бы стараюсь посмотреть частично. А то, что меня, выражаясь молодежным языком, цепляет, конечно, я смотрю полностью», — призналась звезда сериала «Татьянин день».

К тому же, по мнению актрисы, просмотр той или иной отечественной картины — приятное времяпрепровождение, ведь российский кинематограф шагнул далеко вперед и даже не уступает работам коллег за рубежом.

«На Западе тоже есть глубокие фильмы, но, мне кажется, что мы по сути немножко другие люди, и, конечно, у нас как-то те темы, которые непосредственно касаются нас, наших проблем, нашей истории, нашего видения, позиционирования себя как личностей», — считает Снаткина.

А актер Александр Мартынов уверен, что высококачественное кино становится точкой роста не только для самих зрителей, но и для актеров, которые участвуют в подобных проектах. По мнению артиста, глубина — и есть та самая черта, которая отличает российский кинематограф от западного.

«Надеюсь, мы сейчас наигрались во всякие спецэффекты и придем к нашей российской душевности», — делится Мартынов.

Актриса Екатерина Молоховская, известная своими ролями в сериалах «Универ. Новая общага» и «Трудные подростки», признается, что у нее находится время лишь для просмотра тех работ, в которых задействована именно она. Поэтому, как ни странно, она подметила тот факт, что сейчас сериалы про молодежь вышли на новый уровень и собирают большое количество внимания со стороны российских зрителей.

Звезда сериала «Актрисы» Елена Николаева поделилась, что в данный момент времени ее внимание преимущественно сфокусировано на российском кинематографе. Тем не менее, она старается не обделять и зарубежных коллег, знакомясь с их работами.

«Сейчас настолько много хорошего российского контента выходит!» — отмечает Николаева.

«Мне кажется, что наше кино все-таки более настоящее, чем западное. Потому что те истории, которые рассказываются у нас, их, можно сказать, отрывают от сердца. Именно этим оно больше всего отличается от западного кино», — убежден поэт и блогер Дмитрий Кравченко.

Ранее 5-tv.ru писал, за счет чего звездные дети дышат в спину легендам кино.