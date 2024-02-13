Шалости Купидона: одна роковая встреча разделила жизнь Зыкиной на «до» и «после»

Фото: www.globallookpress.com / Lev Sherstennikov

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Писатель Белинский считал, что нет преступления любить несколько раз в жизни и нет заслуги любить только один раз. Как и с кем народная артистка СССР нашла свое счастье?

Исполнительница романсов и эстрадных песен Людмила Зыкина не так проста, как кажется. Личная жизнь артистки была очень похожа на фантастическую историю. Только истинные поклонники знали, что хрупкая и утонченная на сцене певица могла умело развенчать свой образ в реальной жизни.

Стоило лишь сценическому занавесу схлопнуться, как обаятельная певица превращалась в роковую женщину, способную разбивать сердца. За свою долгую жизнь Зыкина была замужем четырежды, причем первый брак певица заключила, едва ей стукнуло 22 года. Инженер автомобильного завода имени Лихачева Владлен Позднов с ходу сразил знаменитость наповал: устоять перед мужественностью Лихачева певица не смогла, пишут dni.ru.

Приоритетов и воздушных замков в личной жизни Людмила Зыкина никогда не строила. Супругов певица выбирала из разных сфер: так, вторым мужем артистки стал фотокорреспондент Евгений Свалов, третьим — переводчик Владимир Котелкин, а в качестве особой партии для себя в четвертый раз певица выбрала баяниста-виртуоза Виктора Гридина. Причем если трое других мужей были предназначены ей судьбой, то встречу со вторым мужем Зыкина сравнивала едва ли не с чудом.

www.globallookpress.com / Lev Sherstennikov

Евгения Савалова артистка встретила в трамвае. Между влюбленными сразу вспыхнула страсть, но продлиться долго ей было не суждено: супруг предал доверие Зыкиной, надолго перечеркнув всякое желание строить новые отношения.

Следующим личным взлетом в жизни Зыкиной стала встреча с представительным дипломатом. В 1967 артистку соблазнял некий респектабельный чиновник. В его сердце Купидон попал на Всемирной выставке в Монреале «ЭКСПО-67».

Купидон частый гость развлекательных мероприятий, этот феномен всенародная любимица прочувствовала на себе в самый неожиданный для себя момент. На одном из концертов для воинов дивизии сердце Зыкиной тронул композитор Александр Аверкин. Правда, и в тот раз сохранить теплые отношения с избранником артистке не удалось.

Людмила Зыкина была любвеобильным человеком. Она не верила в постоянство чувств. Она любила мужчин помладше, добрых, сильных и высоких. Детей у нее было. Карьера у любимицы народа была на первом месте.

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