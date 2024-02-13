Международный день блина: как сделать любимое блюдо менее калорийным

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Праздник имеет давнюю историю. А вы об этом знали?

Сегодня, 13 февраля, отмечается Международный день блина. Что это за праздник, как его отмечали в древности и как испечь блин, который не будет жирным — в материале URA.RU.

Как возник Международный день блина

Международный день блина, отмечаемый 13 февраля, имеет давнюю историю, связанную с различными культурными традициями. В Англии и США этот день набирает особую популярность. В Штатах празднование началось в 1950 году в штате Канзас, а в английском Олни традиция забегов с блинами на сковородке насчитывает более 500 лет, ведь первый подобный случай произошел в 1445 году.

Забег с блинами — традиция праздника

Одной из самых ярких и забавных традиций, связанных с Международным днем, является ежегодный забег с блинами. Женщины в платьях и фартуках пробегают определенное расстояние, подбрасывая блины на сковородке. В Лондоне в Westminster School существует традиция подбрасывать блин, приготовленный с конским волосом. Победительница забега получает не только поцелуй звонаря, но и заслуженное уважение.

Российские блины и Масленица

В России блины также занимают особое место в культуре и кулинарии, особенно во время празднования Масленицы. В 2024 году Масленица пройдет с 11 по 17 марта, и традиционно в этот период блины станут одним из главных блюд.

Как сделать блины менее калорийными?

Для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от любимого блюда, есть несколько советов по приготовлению блинов с меньшим количеством калорий.

Выбор муки. Замените традиционную пшеничную муку на более здоровые варианты. Среди них: овсяная, ячменная, гречневая, ржаная или цельнозерновая мука.

Минимум масла. Используйте минимальное количество масла при выпекании блинов. Современные антипригарные сковороды позволяют готовить с меньшим количеством жира.

Жидкая основа. Для приготовления теста выбирайте кефир с низким содержанием жирности. Также подойдут и другие молочные продукты с пониженным процентом жирности.

Сахар. Уменьшите количество сахара в тесте или замените его натуральными подсластителями.

Добавки в тесто. Обогатите блины клетчаткой и микроэлементами, добавляя в тесто измельченную зелень или натертую морковь.

Банановые блины. Попробуйте приготовить блины из бананов, которые не требуют добавления сахара и могут содержать меньше муки.

Здоровая начинка. Выбирайте нежирный творог или диетический мясной фарш из индейки или курицы в качестве начинки. Также подойдут тушеные овощи, фрукты и ягоды.

Альтернатива сметане. Вместо сметаны используйте несладкий йогурт или другие низкокалорийные соусы.

Следуя этим простым советам, вы сможете насладиться вкусом традиционных блинов, не переживая о лишних калориях. Праздник блина может быть вкусным и полезным одновременно!