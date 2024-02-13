Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичку в новых регионах России

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% но вторичное жилье в новых регионах России. Об этом говорится в перечне поручений по итогам прямой линии и пресс-концеренции.

Из документа следует, что работой по данному направлению займется правительство. Срок доклада — до 20 февраля.

«Принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях», — говорится в поручении.

Кроме того, указывается, что ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что льготную ипотеку под 8% в России могут продлить и сделать адресной. В Центробанке считают, что массовая выдача льготных кредитов провоцирует рост цен на недвижимость, а вот точечная будет полезна рынку.

ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.