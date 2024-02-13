Куда пойти учиться: на выставке-форуме «Россия» обсудили развитие частных школ

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Многие родители хотели бы отдать своих детей в такие образовательные организации, но зачастую это слишком дорого.

Проблемы и перспективы частного образования обсудили сегодня в Москве на выставке-форуме «Россия». Сейчас в негосударственных школах учится всего один 1% всех учеников страны. Однако опросы показывают, что 27% процентов родителей хотели бы отдать детей в такие учебные заведения. Но это слишком дорого.

«Нужно больше передавать помещений школ, может быть, за „один рубль“ частным школам, чтобы доступнее было образование, ниже была его цена. И чтобы учителя больше зарабатывали, чтобы была более интересная образовательная среда и в школах, и в вузах. Мы видим, что в эту сторону и движемся», — прокомментировал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Павильоны на ВДНХ стали также площадкой для многих общественно важных встреч. Из-за высокого спроса выставка была продлена до 8 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росгвардия обеспечивает безопасность на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.