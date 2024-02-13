Медведчук заявил, что его обменяли на десятерых пленных наемников в 2022 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Украинский оппозиционер также напомнил, как киевский режим организовал русофобскую политику.

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно ввел в государственную политику Киева русофобию, запустив, фактически, этноцид. Об этом заявил председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Его эксклюзивное интервью для французского издания Omerta опубликовано на сайте движения.

Медведчук подчеркнул, что боевые действия против России никогда не отвечали интересам Украины, а также ничем хорошим не заканчивались для Европы. Оппозиционный украинский политик, которого режим Зеленского обвинял в госизмене, но затем согласился обменять на группу иностранцев, назвал СВО единственной возможностью обеспечить нормальное будущее украинцев.

«Русскоязычное население, а оно настолько велико, что язык не поворачивается назвать его национальным меньшинством, было поражено в правах, объявлялось второсортным. Под эту политику шло наступление на российский бизнес, инвестиции, имущество. Сегодня оно по нацистской схеме просто изымается без всяких на то оснований, как это было с евреями в Третьем Рейхе. Россия посчитала, что она должна во все это вмешаться, и вмешалась. Причем хорошо видно, что ее в эту ситуацию загоняли», — заявил Медведчук.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.