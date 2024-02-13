Обломки вертолета Ми-8 достали из Онежского озера

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

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Фрагменты летательного судна направили на экспертизу.

Обломки вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Онежское озеро, вытащили на берег. Об этом сообщил источник в МЧС.

Сообщается, что колонна сотрудников ведомства накануне выехала из Прионежского района и направилась в сторону Санкт-Петербурга. Их сопроводили машины ГИБДД. Предварительно, они повезли в город поднятые со дна обломки вертолета для проведения экспертизы.

Ранее были обнаружены два черных ящика упавшего Ми-8. Их направили на расшифровку. Также были опрошены родственники погибших членов экипажа.

Вертолет, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером вечером 4 февраля. В МЧС сообщали, что воздушным судном управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Версия о крушении воздушного судна в водоем вскоре подтвердилась — полынья была обнаружена в 11 километрах от берега.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места поиска пропавшего вертолета Ми-8.