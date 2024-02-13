Оттава отказала Москве в выдаче нациста Ярослава Гунько

Фото: AP / ТАСС

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Как канадские власти объяснили свое решение?

Власти Канады отказались экстрадировать бывшего боевика дивизии «Галичина» войск СС Ярослава Хунку (Гунько) в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел РФ.

«Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — говорится в сообщении.

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Бывший боевик дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка (Гунько) был приглашен в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

«Галичина», в которой воевал боевик, присягала в верности Адольфу Гитлеру и прославилась зверствами, совершенными в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. В октябре 2023-го в России Гунько обвинили в геноциде мирного населения в годы ВОВ. МВД РФ объявило его в розыск.

Первые лица Канады после скандала поспешили откреститься — мол не знали о прошлом Хунки. Спикеру парламента страны Энтони Роту пришлось взять вину за приглашение эсэсовца на себя и подать в отставку.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил обратиться к властям Канады и Интерполу с требованием экстрадиции главного участника скандала, произошедшего в парламенте Канады, эсэсовца Гунько.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на прошлой неделе Москва передала Оттаве запрос на экстрадицию Гунько. Власти Канады позднее пообещали рассмотреть это обращение.