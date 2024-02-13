Илон Маск о невозможности победить Россию: «Никоим образом»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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По мнению американского бизнесмена, затягивание боевых действий не поможет киевскому режиму.

Американский миллиардер Илон Маск считает невозможным такой сценарий, при котором Россия могла бы проиграть Украине в конфликте. Об этом он заявил в беседе с республиканскими сенаторами на платформе Space Xs в формате группового видеочата.

Маск подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не проиграет Украине «никоим образом». Тем самым бизнесмен согласился с сенатором Роном Джонсоном от штата Висконсин, который считает, что верящие в победу Киева люди «живут в фантастическом мире».

Предприниматель вместе с тем отреагировал на слова сенатора Джеймса Вэнса от штата Огайо о необходимости уничтожить проект президента США Джо Байдена о предоставлении Украине 60 миллиардов долларов в рамках поддержки. По мнению Маска, американцам следует донести до властей, что этот документ не нужно принимать.

«Все эти траты не помогут Украине. Затягивание [конфликта] не поможет Украине», — сказал он.

До этого Маск назвал безумным уровнем цензуры попытки помешать распространению интервью с Путиным в США. Белый дом блокирует возможности рассылки видеозаписи американского журналиста Такера Карлсона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск согласился с таким исходом событий, при котором Крым и Донбасс останутся в составе России.