Рэпер Саграда: военные песни нужны и важны

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Фронтмен группы «Соль Земли» отметил, что написать трек для поднятия боевого духа не так уж и просто, но это однозначно стоит затраченных усилий.

Военные песни нужно и важно писать в любые времена, хоть это и большой, настоящий труд. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил рэпер Саграда.

«Таких песен немного. <…> Их не может быть много. И когда речь заходит о песнях, которые были известны во время Великой Отечественной войны, их [тоже] не так много на самом деле. Там сходится несколько факторов. С одной стороны, они должны быть написаны на высоком художественном уровне. Во-вторых, как мне кажется, автор, в том числе автор текста, должен быть довольно хорошо знаком с предметом», — сказал музыкант.

Он выразил мнение, что хорошую военную песню сложно написать, не побывав в зоне боевых действий. Поэтому многие песни времен ВОВ были написаны людьми, которые бывали на фронте с той или иной целью, в том числе военными корреспондентами и членами театральных или агитационных бригад, добавил Саграда.

По его словам, стоящие перед авторами задачи в ту пору были очень высокими. Еще одним фактором создания успешной военной композиции музыкант назвал мотивацию сделать все, чтобы приблизить общую победу. Кроме того, важной составляющей является соблюдение значимых деталей, примером чего является творчество Владимира Высоцкого, отметил Саграда.

При этом вопрос о том, что рождает магическую силу военной песни, он назвал непростым. По мнению музыканта, немногочисленные примеры подобных композиций должны быть квинтэссенцией того, что «разлито в воздухе», а именно — общенародного настроя, который автор облекает в некую доступную для всех форму в тот момент, когда это оказывается необходимо.

Саграда также позитивно оценил тенденцию постепенного обращения творчества современных российских исполнителей к теме спецоперации. При этом он отметил, что в данном случае необходимо предметно говорить о каждой песне.

Одной из лучших композиций на эту тему он назвал песню «Солдат» Акима Апачева и Юлии Чичериной, которая написана на стихи ополченца, военкора, ведущего YouTube-программы «Ледоруб» Рената Инисалиева. Эта песня прекрасна именно тем, что автор текста ходил в атаку на окопы противника, считает Саграда.

Он также рассказал о сложности оценки того, меняют ли военные песни сознание россиян, поскольку речь идет об очень большом количестве людей. При этом музыкант уточнил, что в данном случае наиболее важен вопрос совести каждого исполнителя и автора, который рано или поздно задает себе вопросы о своей роли в приближении победы. В этой связи Саграда надеется, что каждое выступление и каждый новый трек тем или иным образом помогает ее приблизить.