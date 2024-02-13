Не при параде: первые кадры выступления Киркорова в больнице Горловки

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Поп-король приехал посетил больницу в Горловке спустя считанные дни после возвращения из Штатов.

Проштрафившийся после «голой вечеринки» в клубе «Мутабор» Филипп Киркоров приехал в ДНР. Артист нашел способ реабилитироваться на фоне регулярно назревающих вокруг его личности скандалов.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры визита артиста в больницу Горловки. Перед пациентами медицинского учреждения Киркоров появился не при параде, без фирменных перьев и страз: ради визита в медицинское учреждение народный артист облачился в черную кожаную куртку и такую же шапку.

Для присутствовавших в зале Киркоров исполнил самые известные свои хиты, а в довершение преподнес подарки. Завершился визит поп-короля патетической речью.

«Уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос — папа», — заявил Киркоров.

Неизвестно, связан ли визит Киркорова в медицинское учреждение с разразившимся скандалом, однако известно, что помимо выступления в ДНР у музыканта запланирована работа на федеральном ТВ, куда он вернулся после временной отмены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров отправился в Донбасс после вечеринки Ивлеевой.