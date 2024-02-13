В Курской области объявлена ракетная опасность

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Местных жителей просят покинуть улицы и найти укрытие.

В Суджанском районе Курской области из-за ракетной опасности запущена система оповещения населения. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

Местным жителям советуют покинуть улицы и укрыться в помещении.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — говорит Старовойт в своем Telegram-канале.

Суджанский район находится на юго-западе области.

Ранее рассказывал о том, что в результате атаки ВСУ на поселок Теткино в Курской области была ранена женщина.