🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 17 февраля, вместо соперничества и конфликтов будьте готовы к сотрудничеству, реализации планов, замыслов и идей. Вам нужно позаботиться об инвестициях, о выгодном вложении.

♈ Овны

Вам сегодня нужно быть особо активными и проявлять инициативу везде где можете. Но при этом оставайтесь честны с собой и с другими людьми. Потому что любой обман рано или поздно вскроется.

Космический совет: придется приложить немало усилий, чтобы разобраться с проблемами.



♉ Тельцы

Что бы вы сейчас ни делали, вам все дается очень тяжело. Вам нужно быть честными самим с собой и со своими близкими. Не стоит уходить от проблем.

Космический совет: не доверяйте непроверенной информации и не прислушивайтесь к сплетням.



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♊ Близнецы

Вам нужно научиться отдыхать и правильно распределять свои силы. Переизбыток активности может отрицательно повлиять на ваш сон.

Космический совет: этот период станет благоприятным временем для заключения сделок.

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♋ Раки

Вам сегодня захочется что-то менять. Не ограничивайте себя и действуйте так как вам подсказывает интуиция. Поездки и встречи будут очень полезными.

Космический совет: минимизируйте контакты с неприятными людьми.

♌ Львы

Вы сегодня будете весьма довольны собой, потому что все будет удаваться. Ваши близкие всегда готовы вам помочь. В личных отношения все спокойно, но может быть сюрприз.

Космический совет: будет лучше, если вы сумеете придерживаться разумного режима.

♍ Девы

Вашему успеху сегодня помешают неорганизованность и желание делать все дела сразу. Ваши друзья готовы помочь вам построить планы на будущее.

Космический совет: вероятен успех в творческих занятиях и в финансовом плане.





♎ Весы

Ваш двойственный знак зодиака влияет на весь день. Вам то захочется делать все сразу, то вы будете ощущать отсутствие мотивации.

Космический совет: вам понравятся перемены.



♏ Скорпионы

Вам сегодня нельзя ничего не делать. Если будете активны, то вас ждет успех в любой сфере вашей жизни. Могут быть новые приятные знакомства и романтические встречи.

Космический совет: сейчас можно налаживать контакты.

♐ Стрельцы

У вас сегодня обычный день, но лучше всего его провести дома, наводя порядок в делах и решая бытовые проблемы.

Космический совет: занимайтесь тем, что не требует особого внимания.

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♑ Козероги

У вас сегодня очень много энергии, но не беритесь за все дела сразу, дабы не потерять свою жизненную энергию.

Космический совет: придется разбираться с делами минувших дней.





♒ Водолеи

Хороший день для того, что бы окунуться в любовный круговорот и пуститься во все тяжкие. Возможно, это приведет к браку.

Космический совет: не стоит бояться перемен и волноваться из-за мелких недоразумений.



♊ Рыбы

будьте внимательны, следите за тем что говорите, иначе ссоры не избежать. Романтические встречи также могут закончиться конфликтом и непониманием.

Космический совет: чтобы добиться успеха, придется рисковать.

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