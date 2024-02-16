🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 16 февраля. Иногда нам всем полезно избавляться от хлама — как материального, так и духовного. Сделать сознание более ясным вам помогут медитация, водные процедуры. Дороги в данный период могут принести вам изменения в духовной жизни, поэтому путешествуйте.

♈ Овны

Вам предстоит решать какой-то архи сложный вопрос, касающийся родственников. Но если не откажитесь от этой благородной миссии, то сами станете выше на голову.

Космический совет: не бойтесь требовать большего для себя.



♉ Тельцы

Наметили поход в государственную инстанцию? Не отменяйте, осуществите задуманное. Внимательно ставьте подписи на личных документах.

Космический совет: говорите откровенно о том, о чем мечтаете.



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♊ Близнецы

Вы будете довольны собой, да и близких людей ни в чем не разочаруете. Успех ждет бизнесменов, коммерческие вопросы приведут к прибыли.

Космический совет: не бойтесь проявлять инициативу.

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♋ Раки

Обязательно проверьте счета, подсчитайте все до рубля. Потребуется выплатить долги не только друзьям, но и по кредиту.

Космический совет: позаботьтесь о будущем уже сегодня

♌ Львы

Ничего не откладывайте до лучших времен, действуйте и проявите инициативу. Настоящая пытка ждет тех, кто попытается изменить бытовую сферу.

Космический совет: найдите хобби, чтобы отвлечься от проблем.

♍ Девы

Следите за словами, не проявляйте эмоций без меры. Некомфортная ситуация сложится в отношении одного из друзей.

Космический совет: не оставляйте без присмотра важные вещи.





♎ Весы

В финансовой сфере лучше перебдеть, чем что-то пропустить мимо ушей. Вероятность крупных убытков слишком большая.

Космический совет: потрудитесь проявить мудрость в сложных ситуациях.



♏ Скорпионы

Общение с новыми людьми вряд ли сложится удачно. Многие будут раздражать и даже бесить, что может привести к ссоре.

Космический совет: продолжайте действовать ради достижния целей.

♐ Стрельцы

Нужно взять на заметку все новое и креативное, чтобы достичь целей. Не исключено интересное знакомство, которое в корне изменит личную жизнь. Держитесь за этого человека.

Космический совет: сила — в знаниях, и никак иначе.

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♑ Козероги

Глаза в глаза произойдет разговор с кем-то из друзей. Но после него вам станет намного легче. Не бойтесь говорить правду: это поможет реализовать совместные планы в ближайшем будущем.

Космический совет: не пытайтесь переделать себя, лучше — полюбите.





♒ Водолеи

Внутренние сомнения и излишние амбиции — не показатель великого ума. Наоборот, они нагородят массу препятствий на пути к успеху.

Космический совет: проявите нежность и толерантность.



♊ Рыбы

Гороскоп не советует Рыбам отправляться в путешествие, если не все еще готово к поездке. Лучше потратьте освободившиеся часы на что-то действительно очень важное. К слову, могут объявиться люди из прошлого. Не гоните их. Диалог может быть полезен.

Космический совет: важно прислушиваться к своему сердцу.

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