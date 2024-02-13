«Новый уровень комфорта»: в России запустят онлайн-сервис для открытия бизнеса
Правительство РФ запустит в марте комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса
Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images
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Эксперимент продлится ровно год, до 1 марта 2025 года.
Правительство России запускает в экспериментальном режиме комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн». Об этом сообщила пресс-служба кабмина, который подписал соответствующее постановление.
Отмечается, что одна из услуг позволит предпринимателю зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России и открыть счет в банке. Новый сервис упростит процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий за счет использования единой биометрической системы, с помощью который заявитель сможет подтвердить личность.
«Это абсолютно новый уровень комфорта в получении коммерческих и государственных услуг, когда гражданин закрывает вопрос комплексно и буквально в несколько кликов», — подчеркнул зампредседателя кабмина, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Сервис заработает с 1 марта, его экспериментальное функционирование будет длиться ровно год.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне остаются без денег после торговли на маркетплейсах. Многие так называемые «наставники» умалчивают про быстро меняющиеся законы онлайн-бизнеса.