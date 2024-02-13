Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

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Знаменитый юморист слег в больницу. Какие прогнозы дают врачи

Знаменитому юмористу Евгению Петросяну предстоит операция. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о необходимости устранения последствий падения — артист оказался в больнице накануне с травмой плеча. При диагностике выяснилось, что у него перелом.

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«Состояние стабильное, его загипсовали. Пока отек не спадет операцию делать не будут — это минимум через два дня», — подчернкул источник.

Предварительно, у Петросяна также обнаружили проблемы с сердечно-сосудистой системой. В сентябре прошлого года ему исполнилось 78 лет, но открыто о своих болезнях он никогда не говорил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая жена Петросяна пожаловалась на постоянные болезни маленького сына. Мальчик в третий раз за полтора месяца оказывается в больнице. Татьяна Брухунова переживает, что с ним может случиться что-то серьезное.