Социологу Кагарлицкому* ужесточили приговор по делу о призывах к терроризму

Фото: Казаковцева Наталия / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Суд до этого принял решение лишь оштрафовать социолога. Однако сегодня приговор был пересмотрен.

Социологу и политологу Борису Кагарлицкому*, признанному виновным в публичных призывах к терроризму, ужесточили приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Апелляционный суд в Подмосковье.

В конце прошлого года Кагарлицкого оштрафовали и лишили права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года. Однако суд пересмотрел решение и заменил приговор на пять лет колонии.

После оглашения приговора социолога взяли под стражу в зале суда. Само заседание проходило в закрытом режиме.

* — признан в РФ иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму