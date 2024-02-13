Штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Кандидат не будет принимать участие в агитационных мероприятиях на телеканалах и радио.

Кандидат в президенты России, действующий глава Владимир Путин не будет принимать участие в предвыборных дебатах. Соответствующий отказ поступил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

«Поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания», — сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина.

Она отметила, что такое решение — полное право кандидата.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что определены четыре кандидата на пост президента России. ЦИК сформировал список кандидатов, еще четырем претендентам в регистрации было отказано.