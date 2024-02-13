Масленица в 2024 году: какие традиции и обычаи праздника сохранились в наши дни
Масленица в 2024 году будет идти с 11 по 17 марта
Фото: Романенко Эрик / ТАСС
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Масленица — праздник, который имеет плавающие даты. В этом году ее отмечают с 11 по 17 марта.
Традиция отмечать Масленицу пошла еще с древних времен. Праздник символизирует прощание с зимой и встречу с весной. В дни масленичной недели люди устраивали массовые гуляния, наряжались в разноцветные костюмы и участвовали в играх. Подробнее об обычаях Масленицы, сохранившихся сегодня, рассказал сайт URA.RU.
Самая популярная традиция, которая сохранилась до наших дней — печь блины. Кроме того, в настоящее время в городах и селах в масленичную неделю все также устраивают ярмарки и гуляния, концерты и театрализованные представления. Также в Прощенное воскресенье, которое завершает Масленицу, сжигают чучело, провожая зиму и впуская в жизнь весну.
Масленица является не только важным историческим праздником, но и культурной ценностью нашей страны. Праздник из года в год позволяет каждому окунуться в историю русских народных традиций.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых вкусных рецептах блинов.