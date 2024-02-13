«Агрессивная терапия»: какой препарат опасен при лечении пожилых людей

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Эпилепсия — одно из самых распространенных неврологических заболеваний, но при его лечении часто допускаются ошибки.

Люди старше 60 лет чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, а это значит карбамазепин, который назначается при лечении эпилепсии, им противопоказан. Это лекарство способно снижать действие препаратов, назначенных пациенту с сахарным диабетом, давлением или аритмией.

Профессор, доктор медицинских наук, вице-президент «Объединения врачей-эпилептологов и пациентов» России Кира Воронкова рассказала изданию Газета.ру, к чему может привести прием карбамазепин пожилыми людьми.

Важно понимать, отмечает специалист, что карбамазепин кардиотоксичный. Это значит, что его нельзя прописывать пациентам, у которых есть проблемы с сердцем. В целом, добавила она, этот препарат не рекомендован возрастным пациентам, и тому есть клинические подтверждения.

Кроме того пациентам старшего возраста не желательно назначать большое количество лекарств. Оптимальный вариант — это прием двух разных препаратов. Если их больше — это уже «казуистика», считает Воронкова.

«Когда мы лечим молодых людей, не детей, мы можем применять очень агрессивную терапию. Это высокие дозы и большое количество препаратов, некоторые пациенты могут применять и четыре, и пять лекарственных препаратов», — высказалась врач.

Следует также помнить, что возрастным пациентам особенно важно соблюдать все рекомендации врача и при первом недомогании обращаться к специалисту.

Раннее 5-tv.ru писал, чем опасна эпилепсия