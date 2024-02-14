🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 14 февраля — сегодня требуется поработать над своей открытостью. Вам не нужно становиться замкнутым человеком, но и «душой нараспашку» также не стоит жить.

♈ Овны

Звезды наделяют Овна потрясающей способностью передавать другим людям собственные ощущения и эмоции. Это замечательный день для художников, артистов, лекторов, общественных деятелей, политиков — они буквально заражают своими идеями. День пройдет с меньшим количеством стрессов и конфликтов, если вы займетесь расчисткой своего рабочего места, вынесете ненужную макулатуру, выбросите старые и испорченные вещи.

Космический совет: это будет весьма напряженный период. Следует опасаться интриг и сплетен за спиной.



♉ Тельцы

Тельцу сегодня хорошо удается быстро схватывать суть вещей. Гороскоп говорит, что эту опцию Тельцу доведется применить во многих областях его жизни. Раз уж вы в среду на коне, то протяните руку помощи близким людям, это обязательно зачтется несколькими плюсами в карму. Жизнь может подвести вас к важному выбору или решению, но осложнит его отсутствием средств и гарантий. Любое сомнение подвергайте анализу и берите время на расчеты и раздумья.

Космический совет: звезды рекомендуют проявлять смелость в сложных ситуациях, не бояться делать первый шаг и держать себя в руках.



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♊ Близнецы

Близнецы могут мягко и деликатно подчинять окружающих своей воле: ласковое слово, комплимент, дружеский совет, участие — и вот уже вы расположили к себе собеседника, после чего он готов сделать то, что вам нужно. День обещает и везение, и проблемы. У каждого свои обстоятельства, которые сегодня должны выдать определенный результат. Можно существенно продвинуть свои интересы, даже если приходится иметь дело с трудностями.

Космический совет: сегодня стоит быть максимально бдительными во всем и постараться не принимать спонтанно никаких решений.

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♋ Раки

Гороскоп Рака предлагает ему стать организатором: эта роль ему отлично удается, к тому же проявить себя на поприще руководителя ему сейчас будет очень даже приятно. Из него может получиться отличный вдохновитель народных масс, он может заряжать своими эмоциями окружающих. Сейчас вы чрезмерно реалистичны в отношениях и материальных вопросах. Может ощущаться охлаждение чувств, равнодушие к тому, что еще недавно волновало.

Космический совет: этот период можно смело браться за ответственные сделки, большие проекты и важные дела.

♌ Львы

Окружающие смотрят сегодня на Льва в ожидании его распоряжений или действий, он же может быть к ним не готов. Вполне возможно, что главным вашим желанием станет побег от необходимости принимать решения. Однако опасаться Льву стоит только собственной нерешительности. день обозначит те трудности, с которыми вам предстоит сражаться в ближайшее время. Возможны препятствия в любви, разлуки, отсроченные встречи.

Космический совет: есть вероятность, что вам предстоит взвалить на свои плечи дополнительные обязанности.

♍ Девы

В этот день звезды наделяют Деву способностью убеждения: немного красноречия — и вот уже слушатели кивают в знак согласия. Чтобы достичь желаемого, гороскоп предлагает больше общаться, лучше лично, чем по телефону или в соцсетях. Все будет идти по плану, и желательно не пропускать приходящие возможности и поступающие предложения. Исключайте авантюры, останавливайтесь на том, что имеет под собой конструктивную основу. Уделите внимание сбору необходимой информации, налаживанию связей.

Космический совет: в личных отношениях с партнером не делайте резких выводов и не принимайте решения импульсивно.





♎ Весы

Весам стоит ненадолго превратиться в мать Терезу, и потратить изрядную долю сил и времени (а, возможно, и денег) на помощь близким и не очень людям. Проявлять заботу вам будет приятно, единственный минус — на свои дела ресурсов может не хватить. Ваше умение четко очертить свою территорию, продемонстрировать успешность, сохранив при этом индивидуальность, талант навести порядок, ощущение правильного места для любой вещи, слова, события — могут значительно повысить ваш рейтинг, вызвать особое доверие, ощущение, что на вас можно положиться.

Космический совет: в один момент вам будет казаться, что чего-то не хватает. Вы будете сомневаться в правильности выбора и принятых решениях.



♏ Скорпионы

Скорпиону следует с большим вниманием отнестись к информации из любых источников. Звезды советуют приложить особые усилия, чтобы быть весь день на связи с семьей — могут возникнуть неожиданные ситуации, в решении которых главную роль будет играть скорость вашей реакции. Происходящее с вами и вокруг вас будет держать в напряжении. Конкуренты могут нарушать правила, вести «партизанскую войну», заставляя вас думать над ответными мерами. Во всех заявивших о себе ситуациях лучше оставаться на высоте, не идти на сделку совестью. Вы никуда не опоздаете, а ошибок сможете избежать.

Космический совет: негативные эмоции могут не только повлиять на ваше настроение, но и стать причиной ссор с коллегами или близкими.

♐ Стрельцы

Если Стрельцу сейчас необходимо убедить в чем-то группу людей, гороскоп не советует обращаться к ним в общей массе — поговорите с каждым в отдельности. Только индивидуальный подход обеспечит успех. Вам лучше вести себя гибко и тактично, обходить острые углы и не требовать от партнеров невозможного. Именно партнеры сейчас для вас источник свежих материальных поступлений, расширения возможностей и новых впечатлений.

Космический совет: за вашей спиной могут активизироваться тайные недоброжелатели. Будьте предельно внимательны в своих действиях и не потакайте своим слабостям.

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♑ Козероги

Сегодня Козерог способен очаровать даже тех людей, что прежде относились к нему с неприязнью или недоверием. Венера в напряженном аспекте с Сатурном снижают оптимизм, но заставляют «засучить рукава» и всерьез взяться за дело. На первом плане должна быть деятельность, которая укрепляет ваши позиции и придает уверенности в завтрашнем дне. Вы можете подвергнуть критике отношения со значимыми людьми, любимым человеком. Могут быть актуальны финансовые вопросы.

Космический совет: сегодня звезды сулят подъем в любовных отношениях, но только если вы перестанете тратить всю свою энергию на работу.





♒ Водолеи

Водолею нужно заняться налаживанием отношений — деловых или личных. В этот день вы получаете возможность договориться с теми людьми, которые до сих пор вам отказывали. Поэтому звоните противному заказчику или отправляйтесь на встречу к чиновникам. Не пропускайте сигналы неблагополучия в семье и в ближайшем окружении. Накопившиеся претензии могут привести к кризису, охлаждению, разрыву отношений.

Космический совет: в сложный момент будет верным ходом не показывать свою слабину и не просить помощи со стороны.



♊ Рыбы

Рыбы могут осознать, что не получают от дружбы или каких-либо других отношений должной отдачи. В таком случае нужно аккуратно намекнуть друзьям, что общение должно напоминать улицу с двусторонним движением. В делах вы сейчас рациональны, но в чувствах царит полный сумбур. Загрузите себя решением вопросов, которые вам хочется как можно скорее оставить позади. Возможно, сейчас вам приходится делать больше уступок, чем хотелось бы.

Космический совет: приятное общение поможет избавиться от плохого настроения и даст новые силы двигаться дальше.

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