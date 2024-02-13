В Приморье задержали подозреваемых в ограблении и нападении на участника СВО

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Мужчину избили и забрали у него деньги, а все происходящее злоумышленники записали на видео.

В приморском Уссурийске задержана группа подозреваемых в нападении на участника спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, молодые люди напали на мужчину в конце января. Они проникли к нему в квартиру, где избили и забрали денежные средства в размере семи тысяч рублей. Жертвой оказался участник спецоперации. А все происходящее злоумышленники записали на видео. Как уточнили в СК, это были подростки.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о грабеже. Кроме того, расследуется дело и по статье о халатности в отношении органов системы профилактики региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители начали проводить проверку из-за распространившейся информации о драке в городе Альметьевск с участием бойца спецоперации.