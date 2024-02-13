В Тыве задержали более 52 участников «АУЕ»* и организации «Кара Шериг»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Charisius; ЦОС УФСБ России по Республике Тыва; 5-tv.ru

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Лидером движений является Артыш Дажываа, который привлек представителей местного криминального мира.

Следователи совместно с силовиками изобличили преступления участников движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)* в Республике Тыва. Об этом сообщает ЦОС УФСБ России по региону.

Отмечается, что лидером подразделения движения в Тыве был Артыш Дажываа. Он занял такое положение в 2021 году с помощью гражданина Украины и «вора в законе» Руслана Гегечкори. Дажываа привлек на роли главарей представителей местного криминального мира Чолдугбая Монгуша, Алдынхерела Кыргыса и других лиц. Действуя в городах, районах и исправительных учреждениях Тывы, соучастники навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию, ненависть к правоохранителям. Таким образом они привлекали новых людей в движение.

Хотя были и люди, которые не соглашались примыкать к ним. К таким участники «АУЕ» применяли насилие. Соучастники также передавали в места лишения свободы наркотики для главарей и членов движения.

По данным ФСБ, действия Дажываа и других участников «АУЕ» квалифицированы как «руководство, участие в деятельности экстремистской организации, вовлечение в экстремистскую деятельность иных лиц и ее финансирование, дезорганизация деятельности исправительного учреждения, причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, вымогательство, незаконный оборот наркотиков, занятие высшего положения в преступной иерархии».

В суд переданы дела в отношении 16 обвиняемых, еще 20 фигурантов знакомятся с материалами.

Во время расследования было выявлено, что соучастники разделились на несколько групп и установили контроль над междугородними пассажирскими перевозками. У предпринимателей и жителей Тывы они вымогали деньги и другое имущество.

Такие группы, отмечают в УФСБ, входили в организацию «Кара Шериг», которой с 2020 года руководил Дажываа. В ноябре и декабре 2023 года правоохранители возбудили уголовное за организацию и участие в деятельности преступного сообщества, а также вымогательство.

В период с января по февраль 2024 года в Тыве удалось задержать еще девятерых главарей и участников организации «Кара Шериг». Их заключили под стражу.

По взаимосвязанным уголовным делам привлечено 52 лица, 46 из которых заключены под стражу. Гегечкори объявлен в розыск, он заочно арестован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тыве задержали 15 приверженцев АУЕ*, вербовавших в движение подростков. Участники движения пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

* — признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.