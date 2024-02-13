В России могут установить лимит на покупки в рассрочку без переплат

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Банк разработает поправки, регламентирующие приобретение товаров и услуг с использованием сервисов BNPL.

Центробанк России обдумывает возможность введения лимита на максимальную сумму беспроцентной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL («покупай сейчас, плати потом»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на регулятор.

Банк РФ планирует к 1 июня 2024 года разработать законопроект, регламентирующий приобретение товаров и услуг с использованием сервисов BNPL. В настоящее время рассматривается возможность работы рынка рассрочки по двум моделям — платной и бесплатной.

Рассрочку с платной подпиской должны предоставлять профессиональные кредиторы, ведь это, по сути, потребительский кредит. Регулирование отличаться не может, иначе возникает арбитраж. Как пояснили в ЦБ, в случае введения одинаковых требований при оформлении платной рассрочки сервисы должны будут передавать данные в Бюро кредитных историй (БКИ).

Следует отметить, что еще в сентябре участники рынка BNPL призвали Банк РФ не применять к ним механизмы регулирования кредитования.

В рамках бесплатной рассрочки обсуждается возможность, по которой специализированные операторы смогут предоставлять такую услугу. Для них установят требования для обеспечения защиты прав потребителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на эксперта Светлану Горячеву, что магазины оформляют кредит под видом рассрочки, вынуждая покупателя переплачивать. Россиян призвали внимательно изучить условия договора в части досрочного погашения.