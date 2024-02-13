Сергей Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

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В 2021–2023 годах в Москве провели полную модернизацию эндоскопического и лапароскопического оборудования. В планах на 2024 год закупка и поставка 470 единиц оборудования для операционных.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Москва реализует крупнейшую программу модернизации медицинской инфраструктуры. Она включает строительство современных комплексов, реконструкцию существующих зданий, внедрение единых стандартов экстренной, онкологической, гематологической и других видов помощи, а также системное обновление оборудования медицинских учреждений. Сергей Собянин в своем блоге рассказал о развитии хирургической службы города.

«Особое внимание уделяем переоснащению хирургической службы. Ведь операционная — это „сердце“ больницы. А успех хирургического вмешательства — это сплав таланта и опыта хирурга, слаженной работы его команды и оборудования, которое имеется в распоряжении врачей. Нынешняя волна переоснащения операционных — уже вторая за последние 10 лет. Первая прошла в 2011–2013 годах, но с тех пор многие медицинские технологии шагнули далеко вперед. И сегодня больницы получают технику самого последнего поколения», — отметил Мэр Москвы.

В 2021–2023 годах в московских больницах провели полную модернизацию эндоскопического и лапароскопического оборудования. Городские стационары получили почти четыре тысячи единиц техники, в том числе 324 эндоскопические стойки.

В результате на сегодняшний день доля малоинвазивных органосберегающих вмешательств достигает 80 процентов. Если раньше лапароскопия использовалась в основном при плановом лечении, то сейчас она все активнее применяется и в случае экстренных вмешательств: при остром аппендиците, удалении желчного пузыря, пластике грыж, а также для быстрой и точной оценки состояния органов брюшной полости, например в случае сочетанной травмы.

В прошлом году в новых флагманских центрах четырех крупнейших городских больниц, а также в Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова заработали гибридные операционные. Благодаря современному оборудованию с пациентом могут работать сразу несколько хирургических бригад, что резко повышает шансы на успех.

Активно развивается роботическая хирургия. Недавно город закупил три новых хирургических робота Da Vinci. Теперь в Москве их семь штук. Ежегодно проводится более тысячи операций с применением роботических систем.

Операционные также оснащают нейрохирургическими микроскопами. Они незаменимы, когда от хирурга требуется максимально высокая точность действий, в первую очередь при сосудистых, опухолевых заболеваниях головного и спинного мозга и дегенеративных заболеваниях позвоночника. Благодаря ему врач видит все до мельчайших фрагментов и может максимально тщательно удалить патологические клетки и при этом сохранить здоровую ткань. Еще одно преимущество такого микроскопа — возможность выполнения интраоперационной ангиографии. Хирург получает точную информацию о расположении крупных сосудов в операционной ране, а значит, может выбрать оптимальную и наиболее безопасную тактику оперативного вмешательства.

Помимо микроскопов, в нейрохирургических операционных установили современное нейронавигационное оборудование, рентген-системы типа «С-дуга», станции планирования операций и многое другое. А благодаря закупке эндоскопических стоек у нейрохирургов появилась возможность выполнять эндоскопические операции на позвоночнике.

Также среди нового оборудования — модульные операционные столы, которые регулируются в зависимости от анатомических особенностей пациентов. Это очень важно во время многочасовых операций: хирургу гораздо легче выполнять свою работу. После операции столы позволяют максимально бережно и удобно переместить пациента на транспортную каталку.

Среди особенностей новых ламп в операционных — отсутствие бликов и цветовых теней, а также регулирование геометрии светового поля в соответствии с анатомическими требованиями и применяемой техникой операции. Кроме того, у них меньший размер, вес и энергопотребление, чем у предыдущих моделей. Есть лампы со встроенной камерой, которая позволяет выводить оперируемую область на широкий экран. Это очень важно для начинающих специалистов, которые могут следить за ходом операции, видеть все детали и при этом не создавать неудобств для оперирующего хирурга.

Техническое переоснащение стимулирует развитие новых методик и технологий в московской хирургии. Так, сегодня высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) оказывают уже более 40 московских больниц, а количество профилей ВМП увеличилось до 20. За последние 10 лет число высокотехнологичных операций возросло с семи тысяч до более чем 100 тысяч в год.

Благодаря новому оборудованию эффективно развивается и еще одна важная составляющая московской хирургической службы — стационары кратковременного пребывания. Сегодня там выполняется около 40 процентов всех плановых операций, в том числе видеоэндоскопических. В 2019 году их доля составляла только 7,5 процента. Тысячи пациентов вместо того, чтобы лежать по несколько дней в больнице, утром приходят на операцию и через несколько часов благополучно возвращаются домой.

«Каждое следующее поколение аппаратов делает хирургические процедуры все более безопасными и эффективными, облегчает работу врачей и увеличивает шансы пациентов на скорейшее выздоровление. Поэтому обновление медицинского оборудования продолжится и в дальнейшем. В планах на 2024 год закупка и поставка еще 470 единиц оборудования для операционных», — отметил Сергей Собянин.