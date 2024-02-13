На Украине предупредили об опасных операциях нового главкома ВСУ Сырского

Фото: Zuma / ТАСС

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Он мог получить от властей Незалежной «запрос на победы».

Новый главком ВСУ Александр Сырский может провести опасные для состояния украинской армии операции, чтобы реализовать запрос президента Владимира Зеленского на медийные победы. Об этом заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

По информации от источников из ВСУ, на которые ссылается Тука, Сырский собирается предельно точно выполнять приказы Зеленского. Новый главком, допускает эксперт, мог получить от властей Незалежной «запрос на победы».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики были возмущены решением Зеленского снять главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с должности. Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос подчеркнул, что националисты очень резко и негативно отреагировали на приказ главы государства.