В Москве состоялась премьера шпионского сериала «ГДР»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Действие проекта разворачивается в 1989 году.

Противостояние КГБ и ЦРУ, интеллектуальные дуэли разведчиков и, конечно, настоящая любовь. В Москве состоялась премьера драматического шпионского сериала «ГДР».

Его действие разворачивается в СССР конца 1980-х. Главный герой выполняет сложнейшее задание, что приводит к столкновению разведок всего мира.

Корреспондент «Известий» Николай Никулин стал одним из первых, кто увидел уникальную работу. Так, 15 городов, в которых проходили съемки: от Берлина до Москвы.

Несколько жанров в одном: и детектив, и драма, и шпионский боевик. И Александр Горбатов в роли меланхоличного, но очень харизматичного главного героя.

Действие сериала разворачивается в 1989 году. Эпоха кардинальных перемен — как в мире, так и в Советском Союзе.

По телевизору Михаил Горбачев рассуждает об идеальном мироустройстве будущего, а между тем вокруг плетутся международные интриги. У этой истории впечатляющий размах: и географический, и исторический.

Поэтому выбрать актера на роль Горбачева была задачей не из легких. В результате в сериале сыграл Виталий Коваленко, который изучил походку и речь своего персонажа.

«Пробовал какие-то речевые характеристики. Но, конечно, это все сложно. Самое главное — это эмоциональный ряд героя. Через взаимоотношения с партнером, через взаимоотношения к событиям тех лет. Хотелось взглянуть на него как на человека», — сказал он.

Актеры Кирилл Зайцев, Олег Фомин, Владислав Ветров вышли на красную дорожку во время премьеры сериала. Продюсер Федор Бондарчук поздравил съемочную группу со сцены.

Проект сложный, большой, исторический. Главный герой, капитан Нечаев, в исполнении Александра Горбатова очень умен и что важно — знает немецкий — не просто погоду может обсудить.

А тут как раз берлинский мюзик-холл приезжает в Москву. Секретная информация может попасть в руки американского журналиста.

Все бы хорошо, но ведь и самого Нечаева подозревают в связях с ЦРУ. Жена в исполнении Дарьи Урсуляк защищает его, но ей настоятельно советуют присмотреться к мужу.

Шпионские сюжеты — это всегда игра ума и ловкости. Такое не может не может не вызывать интереса — и зритель следит за интригой, как за шахматной партией, в которой у игроков есть не только фигуры, но и оружие.

«Это неотъемлемая часть, понимаете. Вот взаимодействие стран. Всегда была разведка, всегда был риск, всегда был интерес мальчишек к этой теме. Может быть, это мой мальчишеский интерес, который сохранился до сих пор, и позволил мне с головой окунуться в эту историю. Это не только стрелялки и палилки, но и интеллектуальная игра», — отметил Ветров.

КГБ против ЦРУ, погони, похищения, подслушивающие устройства. Роковые женщины и самоотверженный герой Горбатова.

В сериале много экшн-сцен. О тяжелых сценах рассказал актер Сергей Жарков, сыгравший капитана Константинова.

«Самое сложное — трюки, которые нужно было делать практически самому. Вождение с девятью операторами, прикрепленными к машине „Жигули“. Я вожу с 12 лет, мне чего: сел за руки и поехал. Говорил текст», — рассказал он.

«ГДР» — сериал для тех, кто любит закрученные сюжеты, политические интриги и переломное время, в которое нас отправляют создатели.