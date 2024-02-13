Герои Арктики: как члены экспедиции «Челюскина» два месяца выживали на дрейфующей льдине

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Заложниками «ледяного лагеря» оказались 104 человека, в том числе новорожденная девочка. Но все они смогли доказать — Северный морской путь проходим.

Памятная дата в истории покорения Арктики. Ровно 90 лет назад ушел на дно легендарный пароход «Челюскин». На нем заполярные территории осваивала экспедиция знаменитого ученого Отто Шмидта. Экипаж и пассажиры два месяца прожили на дрейфующей льдине.

За историей их спасения следил без преувеличения весь мир. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова встретилась с детьми и внуками героев.

Перед экипажем легендарного «Челюскина» стояли амбициозные задачи: освоить Северный морской путь на ледокольном пароходе всего за одну навигацию. И это в 1933-м.

«Дедушка, в начале челюскинского похода заявил, что корабль не готов к выходу в море. Он не является кораблем, который выдержит натиска льдов и отказывался от капитанства», — вспоминает Владимир Воронин — внук капитана парохода «Челюскин» Владимира Воронина.

До сентября 1933-го пароход шел точно по маршруту. Даже с деформированным корпусом и пробоиной, полученной в Карском море. Роковыми для «Челюскина» стали чукотские льды.

«До чистой воды не дошли 15 километров, резко сменился ветер и понесло льды на Север», — отмечает внук начальника экспедиции «Челюскин» Отто Шмидта Федор Шмидт.

Намертво вмерзший в льдину пароход еще несколько месяцев дрейфовал в Чукотском море. 13 февраля 1934-го «Челюскин» — ушел под воду.

На дрейфующей льдине в условиях арктической зимы оказались 104 человека. Среди них и новорожденная девочка. Имя дочке геодезиста Васильева — Карина — дали в честь Карского моря, где она родилась. Так написано и в паспорте.

«Там спали, знайте, как? Стелили какие-то фанеры, мешки всякие, теплые вещи. Мама говорит отцу, что что-то под нами трещит. Нет, ничего не трещит, все нормально. Вот самолет прилетел, а они улетели. И в тот день, в ту ночь барак разорвало на две части», — рассказывает дочь участника экспедиции «Челюскин» геодезиста Василия Васильева Карина Васильева.

Первыми о трагедии «Челюскина» узнали в Уэлене. Связь с поселком, после гибели судна, установил полярный радист Эрнест Кренкель.

«Он, значит, схватил приемник передач аварийный. Все это руками, на морозе, нужно было собирать, проводки подвинчивать. он то слышит там всякие передачи, а его никто не слышит. Но спустя некоторое время радистка поселка Уэлен, Людмила Шрадер, его услышала. И вот так была установлена связь», — прокомментировал сын полярного радиста Эрнеста Кренкеля Теодор Кренкель.

Ежедневно Кренкель связывался с большой землей и передавал координаты. Лагерь на льдине постоянно дрейфовал.

Радиостанция, с помощью которой Кренкель передавал сигналы в Москву, выглядела, примерно, вот так по габаритам. И весит она около 100 килограммов. Но, до наших дней не сохранилась. Об этом мы можем судить только по архивным фотографиям. Зато, в музее имени Эрнеста Кренкеля вот такой интересный экспонат. Этот радиоприемник ему подарили в 1934 году, спустя пять месяцев после того, как челюскинцев спасли.

Без навигационных карт, в сложнейших условиях на поиск лагеря челюскинцев лучшие полярные летчики потратили месяц.

«Только визуальный полет. Ориентировка по местности. Все это белое, лед. Можно не увидеть эти торосы. Лететь там, конечно, я не представляю, как это можно лететь», — рассказывает внук советского летчика Михаила Водопьянова, участника операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин» Михаил Болдырев.

Первым рейсом из лагеря Шмидта вывезли женщин и детей.

«Когда женщин привозили на самолет, я думал, какие же все большие, какие-то толстые здесь женщины. Прям такие очень большие. А когда уже прилетели, они стали раздеваться, столько шуб на них было одето, казалось, что очень-очень большие. А такие нормальные, симпатичные женщины», — вспоминает внучка советского летчика Маврикия Слепнева, участника операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин» Ирина Климова.

Спасти с льдины всех участников челюскинской эпопеи удалось в апреле 1934-го. Это был последний рейс советских летчиков в лагерь Шмидта.

«Доронин, Водопьянов и Молоков — вот они вывезли последние десять человек. Вот мне кажется, вот это последние сутки, часы были, наверное, самые тяжелые, самые напряженные психологические, что вот в любой момент ломается льдина, они не могут восстановить аэродром», — отмечает правнучка советского летчика Михаила Водопьянова, участника операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин» Светлана Болдырева.

Операция по спасению жителей «ледяного лагеря» потрясла весь мир. Все семь летчиков, помогавшие эвакуировать людей, впервые в истории получили звезду Героя СССР. Но, несмотря на крушение парохода «Челюскин», члены экспедиции выполнили главную задачу — проходимость северного морского пути была доказана.