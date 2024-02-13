Деми Мур поставила крест на личной жизни из-за тяжелобольного Брюса Уиллиса

Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama

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Знаменитость посвятила всю себя семье, в которую по-прежнему входит и бывший муж, отказавшись от романтических отношений.

Голливудская актриса Деми Мур в 61 год даст фору многим дамам гораздо моложе — она в отличной форме, ведет активный образ жизни. Но уже долгое время звезда одинока.

Ее последний роман с прославленным швейцарским шеф-поваром Дэниелом Хаммом завершился в 2022 году. Сейчас она посвящает все свободное время родным и близким, а также заботится о бывшем супруге Брюсе Уиллисе в согласии с его нынешней женой Эммой Хеминг.

С ним у нее, как помнят все фанаты, три общих дочери. А сам он с каждым днем слабеет из-за лобно-височной деменции.

Издание OK! пишет со ссылкой на инсайдера, что Мур не просто не заводит отношений с мужчинами — она намеренно избегает их. И при этом звезда очень счастлива.

Недавно актриса стала бабушкой — старшая дочь Румер весной 2024 года родила дочь. Теперь жизнь семьи сосредоточена и на малышке.

А Мур, по данным информатора, с большой радостью наблюдает за переменами. Она ощущает, что ее жизнь «становится все лучше и лучше»,

«Сейчас Деми не интересуется темой свиданий. Для реализации ей не нужен мужчина», — говорит источник.

Впервые артистка вышла замуж в 17 лет. Она пережила немало личных драм, терпела ужасное поведение своих мужчин, страдала от алкогольной зависимости.

Тяга к спиртному и, как следствие, проблемы в отношениях с детьми, появились после развода с актером Эштоном Кутчером. Не один год потребовался, чтобы найти себя снова и ощутить внутреннюю гармонию в роли матери и бабушки.

Эксперты в голос твердят, анализируя состояние Уиллиса, что ему, возможно, отмерян еще примерно год. Ухудшения отмечаются постоянно, актер уже не всегда узнает родных.

Беда сплотила его бывшую и нынешнюю жену, всех их детей, родных и друзей. И, несмотря на тяготы болезни, которые ощущает каждый, не только «пациент», это важное время.

Они стараются запомнить каждый момент, что провели вместе. По данным инсайдера, Мур гордится тем, как ей удалось изменить ситуацию, звезда не намерена терять и минуты на посторонних.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как сейчас выглядит и чувствует себя Брюс Уиллис.