Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Местоположение объекта организацией не разглашается.

Тепловая электростанция (ТЭС) получила повреждения в Днепре (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщила пресс-служба Донбасской топливно-энергетической компании Украины (ДТЭК).

«В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила производство электроэнергии», — говорится в Telegram-канале компании.

Местоположение ТЭС организацией не разглашается. Сотрудники уже начали ликвидировать «последствия обстрела», приступив к восстановительным работам.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия России не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Это стало ответом на террористические действия киевского режима, пояснял президент России Владимир Путин. В частности — теракт на Крымском мосту.

После удара ВСУ по центру Белгорода перед Новым 2024 годом, глава государства заявил, что армия России будет наращивать удары по военным объектам Украины.