Что они скрывают? Правда ли НЛО перехватил ядерную боеголовку в США

Фото: Depositphotos / sdecoret

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Когда произошел предполагаемый инцидент?

У американских военных есть видеозапись, на которой НЛО выводит из строя ядерную боеголовку во время планового испытания. Об этом пишет Daily Mail.

На видео, о котором идет речь, запечатлен корабль в форме тарелки, круживший над муляжной боеголовкой вскоре после того, как она оторвалась от ракетного ускорителя «Атлас». Затем «борт с пришельцами» выпустил четыре луча света в снаряд, выведя его из строя.

Отставные офицеры ВВС США лейтенант Боб Джейкобс и майор Флоренция Мансманн утверждают, что просмотрели запись 1964 года до того, как лента пропала. Бывшие чиновники входили в группу, отвечавшую за видеосъемку испытательных запусков ракет в Калифорнии с помощью телескопической фото- и видеосъемки.

Два дня спустя после того, как они показали видео, два агента ЦРУ в штатском якобы конфисковали отснятый материал. Эта невероятная история является частью выявленной некоторыми экспертами по НЛО закономерности, согласно которой пришельцы, похоже, мешают распространению ядерного оружия.

Предполагаемый инцидент произошел 15 сентября 1964 года. Но недавно он стал достоянием общественности благодаря писателю Роберту Гастингсу.

Еще в 1960-х годах Джейкобс руководил военной фотоплощадкой с телескопической фотографией в Биг-Суре в Калифорнии, которая снимала видео, как ракета пролетала по запланированной траектории над Тихим океаном.

В то время Мансманн был главным аналитиком фотоизображений на базе ВВС Ванденберг в округе Санта-Барбара. Корабль, якобы случайно заснятый на пленку, имел куполообразную форму и форму диска.

Это был «классический диск, центр которого представлял собой приподнятый пузырь». Нижняя часть тарелки светилась и, казалось, медленно вращалась, говорится в письме Мансманна от 1983 года.

Когда следователи отправились искать DVD-запись видео, ее не оказалось там, где она якобы должна была быть. Несмотря на это, Гастингс сообщил, что у него есть дополнительные доказательства, подтверждающие факт инцидента.

Похоже, что видео могло быть утеряно, когда Пентагон уничтожил файлы и электронные письма экс-директора программы министерства по расширенной идентификации аэрокосмических угроз Луиса Элизондо в 2017 году. Тогда он ушел с поста в знак протеста против «сокрытия Пентагоном вопросов НЛО».

Помимо видео, как говорится в материале, есть некоторые доказательства, подтверждающие эту историю. Рассекреченный, но неопубликованный набор радиолокационных данных о событии 15 сентября 1964 года якобы подтверждает, что неопознанный воздушный объект наблюдался рядом с макетом боеголовки во время испытания ракеты.