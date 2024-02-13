«Я вас гасить буду»: помощник машиниста избил подростков в электричке в Подмосковье

Фото, видео: Серебряков Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Мужчина обвинил их в том, что они занимались зацеперством.

Помощник машиниста избил группу подростков в подмосковной электричке. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Сперва он преследовал зацеперов, но те смогли скрыться. Тогда помощник машиниста набросился на подростков, которые находились в том же вагоне.

Мужчина обвинил их в том, что они занимались зацеперством, сорвали стоп-кран и разбили стекло. Досталось и девочкам, которые тоже были в компании.

На кадрах, снятых во время конфликта, видно, что помощник машиниста громко кричит с использованием нецензурной лексики. Он также заставляет их встать на колени и бьет.

Судя по всему, в драке участвовал еще один мужчина, однако его должность пока не установлена. Полиция прибыла к электричке на Курском вокзале.

Видео нападения пострадавшие показали после вызова родителей. Обстоятельства инцидента в настоящее время изучают правоохранители.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудник магазина безнаказанно избил мужчину на глазах у его беременной жены.