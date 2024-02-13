Их лучше не трогать: полиция отказалась мешать разъяренным фермерам в Польше

Фото, видео: PRZEMYSLAW PIATKOWSKI / ТАСС; 5-tv.ru

Это уже не простая забастовка, а взрывоопасный бунт.

Польские фермеры перекрыли путь украинскому зерну. На границе скопилось уже почти 1,5 тысячи грузовиков.

И аграрии предельно ясно дают понять, насколько серьезно они настроены. Тех, кто все-таки осмелился въехать на контрольно-пропускной пункт, не просто разворачивают, у них еще и показательно уничтожают груз.

Диппредставительство Украины уже обратилось в полицию с требованием найти виновных. Но вряд ли правительство будет наказывать кого-то из своих фермеров — почему, разобралась корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

То, что это уже не простая забастовка, а взрывоопасный бунт, граничащий с потенциальным переворотом, сегодня, кажется, начали осознавать польские чиновники. Первая реакция — из Минсельхоза: его замглавы распорядился проверять все зерно, которое завозят с Украины.

«Знаете, что с ним происходит? Оно, например, транзитом идет в Германию, там его проверяют и называют некачественным и на 99% оно возвращается в Польшу как европейское. Мы намерены бороться за качество того, что попадает на столы поляков», — сказал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

Начать эту борьбу Минсельхоз подтолкнули массовые протесты фермеров — возможно, самые радикальные за последние годы. Они не просто перекрыли дороги и пункты пропуска фур с украинским зерном, но и начали атаковать сами машины.

Так ультраправые активисты расправляются с украинским зерном на пункте пропуска Дорохуск. Видно, что дальнобойщики даже не вмешиваются.

Посольство Украины в Польше обратилось в польскую полицию с требованием найти и наказать виновных. Мэр Львова назвал польских фермеров «пророссийскими провокаторами».

Полиция Польши молча со стороны наблюдает за происходящим. Там осознают: фермеры на взводе и их лучше не трогать.

Один грузовик, автобус и легковушка в час — именно такое количество машин польские фермеры планируют пропускать через границу с Украиной. В очереди уже больше тысячи фур.

Вся Европа в «черном дыму» крестьянского бунта. «Зеленая» политика Евросоюза обесценила труд фермеров и сделала их продукцию дороже по сравнению с украинской.

«Фермеры вышли на улицы, чтобы показать, что они не позволят сровнять с землей свои поля, что им не придется завозить продовольствие из стран, где оно низкого качества по цене золота», — отметил президент Национальной платформы в защиту транспорта Мануэль Эрнандес.

В минувшие выходные молдавские фермеры перекрывали КПП на границе с Румынией. В Испании и Италии колонны сельхозтехники колесили по городам, мешая движению.

В Британии протестующие, недовльные беспошлинным ввозом зерна с Украины, также обещают продолжить акции. Тем не менее, 31 января Еврокомиссия предложила еще на один год освободить украинские товары от таможенных пошлин, вопреки позиции стран Центральной Европы, включая Польшу.

Рекомендацию должны одобрить Совет ЕС и Европарламент. Но теперь с этим могут возникнуть сложности.