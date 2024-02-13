Ждут ребенка? Звезды «Дома-2» Капаклы и Мусульбес решили пожениться

Фото: Instagram* / black_crown_official_

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Год скандалов и выяснения отношений, откровений брошенной Марины Африкантовой и слухов о расставании все-таки кончается свадьбой.

Отметившие годовщину романтических отношений звезды реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы заявили о подготовке к свадьбе. Роковой красавец, из-за которого его бывшая супруга Марина Африкантова несколько месяцев не могла остановить поток обвинений и проклятий, сделал избраннице предложение руки и сердца.

Однако причиной могут быть, по мнению поклонников, не только нежные чувства. В сети давно ходят слухи о беременности Мусульбес.

Брюнетка старается на сплетни не реагировать. Живот, который у нее якобы «округлился», не прячет, но и не комментирует обсуждения.

Но ее кавалер оказался проворнее и решил остановить сомнительные пересуды. Он сообщил фанатам, что позвал возлюбленную под венец во время путешествия в Арабские Эмираты.

«Без 15 минут как год вместе. Кто бы мог подумать, что все сложится именно так. Принимаем ваши поздравления. Мы пошли, у нас еще вся жизнь впереди, нужно готовиться», — заявил 25-летний жених.

Мусульбес и Капаклы начали встречаться еще когда тот был женат на коллеге по «Дому-2» Африкантовой. Их отношения от обманутой жены скрывали друзья, в числе которых была Ирина Пинчук.

Любовники пытались оправдаться, но получалось с переменным успехом. Так или иначе, они были вместе, роман скрывать перестали.

Недавно звезды шоу, едва успевшие пережить скандальный развод Капаклы, расстались. Молодой человек откровенничал с поклонниками, публично прощался с избранницей, горевал, что счастье быстротечно и неуловимо.

Говорил, что решение о разрыве принималось со слезами на глазах, желал Мусульбес счастья. Но спустя некоторое время стало известно о воссоединении.

Ранее, писал 5-tv.ru, Капаклы похвастался первой в жизни татуировкой.

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