«Есть угроза жизни»: с Даной Борисовой произошла беда

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Знаменитость попала в больницу после того, как некоторое время худела с помощью опасных инъекций.

Телеведущая Дана Борисова оказалась в больнице из-за попытки похудеть с помощью инъекций «модного» препарата «Оземпик». Лежащую без сознания звезду нашла дочь Полина, выяснилось в ходе программы на одном из федеральных каналов.

Прибывшие врачи сумели привести ее в чувства. Борисова пожаловалась на тошноту, головокружение, скачки давления и тахикардию.

Близкие поначалу решили, что теледива вернулась к наркотикам, но подозрения не оправдались. Впрочем, правда оказалась немногим лучше.

Уже шесть лет Борисова «чиста», но жизнь ее все равно в опасности. После госпитализации и первых обследований ей посоветовали обратиться к неврологам.

Знаменитость мучает тремор — сильно трясутся руки. Порой она не может даже удержать стакан воды.

Жуткое состояние стало следствием увлечения звезды препаратом для диабетиков, который негласно популярен как средство для похудения. Об эффективности инъекций говорят много, а о рисках предпочитают молчать.

А одним из них является вероятность смерти. Борисова рассказала, что применяла препарат в течение месяца и получила хороший результат — сбросила девять килограммов.

Хотела похудеть еще на пять, но побочные эффекты дали о себе знать. Хуже того, телеведущая и дочери делала эти крайне опасные уколы — дважды.

«Колола препарат для диабетиков два раза в неделю. Он очень модный, многие на нем худеют — у меня не получалось с диетами, поэтому пыталась так. Даже дочке два укола сделала. Да, нельзя! Привлеките меня к уголовной ответственности», — сказала Борисова.

Гости ток-шоу были в шоке от услышанного. Актриса Яна Поплавская заявила, что таких мам, как Борисова, необходимо останавливать.

И, если для этого нужно обратиться в полицию, пусть так. Главное — уберечь дитя от неправильных решений родительницы.

В студии также был врач, который подтвердил, что Борисова сильно пострадала от инъекций. Он также предупредил, что тремор может быть предвестником болезни Паркинсона.

Ранее 5-tv.ru писал, почему у Даны Борисовой трясутся руки.