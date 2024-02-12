Главный вопрос: почему Собчак отсутствовала на заседании суда по делу о вымогательстве

Собчак отсутствовала на заседании суда по делу о вымогательстве у Чемезова

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Журналистка, как отмечается, не является фигуранткой дела.

Жанна Сабиева, адвокат Тамерлана Бигаева, осужденного по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, прокомментировала отсутствие журналистки Ксении Собчак на заседании суда.

— Это вопрос к Собчак.

— Вы с ней связывались?

— Почему я должна с ней связываться? Она не подруга моя, она не фигурантка дела, она даже не свидетель по делу.

Сабиева подчеркнула, что она не знакома с Собчак. Так адвокат ответила на просьбу прокомментировать пост телеведущей о том, что она договаривалась о смягчении и «выполнила условия».

Бывший коммерческий директор холдинга Собчак «Осторожно медиа» Кирилл Суханов получил 7,5 лет колонии строгого режима за вымогательство 11 миллионов рублей у Чемезова.

Сроки также получили другие фигуранты дела — экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тимур Бигаев. Они проведут в колонии по семь лет каждый.

Ранее 5-tv.ru писал, как Собчак подтвердила свою причастность к делу о вымогательстве у Чемезова.