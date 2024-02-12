Главный вопрос: почему Собчак отсутствовала на заседании суда по делу о вымогательстве
Собчак отсутствовала на заседании суда по делу о вымогательстве у Чемезова
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналистка, как отмечается, не является фигуранткой дела.
Жанна Сабиева, адвокат Тамерлана Бигаева, осужденного по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, прокомментировала отсутствие журналистки Ксении Собчак на заседании суда.
— Это вопрос к Собчак.
— Вы с ней связывались?
— Почему я должна с ней связываться? Она не подруга моя, она не фигурантка дела, она даже не свидетель по делу.
Сабиева подчеркнула, что она не знакома с Собчак. Так адвокат ответила на просьбу прокомментировать пост телеведущей о том, что она договаривалась о смягчении и «выполнила условия».
Бывший коммерческий директор холдинга Собчак «Осторожно медиа» Кирилл Суханов получил 7,5 лет колонии строгого режима за вымогательство 11 миллионов рублей у Чемезова.
Сроки также получили другие фигуранты дела — экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тимур Бигаев. Они проведут в колонии по семь лет каждый.
Ранее 5-tv.ru писал, как Собчак подтвердила свою причастность к делу о вымогательстве у Чемезова.