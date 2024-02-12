Какой кошмар: дочь Ольги Орловой поела корм из миски вместе с собаками

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; Instagram* / olgaorlova1311; 5-tv.ru

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Годовалая малышка, по мнению знаменитой матери, познает мир.

Дочь певицы и телеведущей Ольги Орловой Анна растет и активно интересуется окружающим ее миром. Так, 6 февраля девочке исполнился год.

Поздний ребенок, долгожданный и горячо любимый, стал главной радостью в доме 46-летней звезды и ее избранника Валерия. Старшие дети от первых браков выросли, и теперь влюбленные посвящают все свое время малышке.

Орлова с удовольствием делится с поклонниками фотографиями и видеороликами с наследницей. Еще одна страсть звезды - многочисленные питомцы, аж пять собак.

Последняя публикация в личном блоге селебрити наделала много шума. На видео маленькая Анна внимательно изучает содержимое собачьей миски, в это время четверолапые пытаются урвать кусочек и себе.

А потом дитя достает из миски горстку корма и отправляет его себе в рот. Тут уж мама вмешалась: сказала, что питаться этим не стоит.

«Слабонервным „яжматерям“ всея Руси просьба не смотреть. Анютка так познает окружающий мир, и я не вижу в этом ничего страшного. Рубрику „Нестерильные дети“ можно считать открытой. Присоединяйтесь, кто „за“, да и кто „против“ тоже. Корма хватит на всех!» — подписала пост Орлова.

Конечно, многие испытали шок при виде ребенка, разделяющего трапезу с собаками. Переживающие фолловеры предупреждали артистку о рисках заражения ребенка паразитами и негигиеничности такого поведения.

Но многие, в том числе бывалые родители, просто посмеялись и поделились похожими историями. Известно, что стерильная среда не менее вредна для маленьких детей, чем полная антисанитария.

Нагрузка на иммунитет нужна - так он тренируется защищать организм, поэтому молодым мамам и советуют поспать лишний раз вместе с младенцем, а не натирать полы антисептиками в свободную минутку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой ценой далось материнство Ольге Орловой на пятом десятке.

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