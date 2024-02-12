Все дело в одной поездке: как Собчак подтвердила свою причастность к делу о вымогательстве у Чемезова

Фото: Пименов Роман / ТАСС

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Вызывает удивление, что журналистка не фигурирует в судебных документах.

Визитом в «Ростех» по возвращении из заграничного побега в 2022 году журналистка Ксения Собчак лишь подтвердила свою причастность к делу о вымогательстве денег у главы госкорпорации Сергея Чемезова. Об этом заявил юрист Илья Ремесло.

«О чем она могла договариваться? Она что хочет сказать, что она каким-то путем может повлиять на приговор суда? То есть она признается, что совершила какое-то преступление», — сказал он.

Вызывает удивление, отмечает Ремесло, что человек, которому принадлежали эти Telegram-каналы и на которого указали сотрудники, в деле не фигурирует.

Бывший коммерческий директор холдинга Собчак «Осторожно медиа» Кирилл Суханов получил 7,5 лет колонии строгого режима за вымогательство 11 миллионов рублей у Чемезова.

Сроки также получили другие фигуранты дела — экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тимур Бигаев. Они проведут в колонии по семь лет каждый.

Фигуранты были арестованы 26 октября 2023 года по подозрению в вымогательстве денег у Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Все это время они находились в СИЗО, рассмотрение дела происходило в закрытом режиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак не предлагала никакой помощи семье Бигаева. Мама журналиста писала телеведущей и просила у нее денег за две недели, которые отработал ее сын — та заявила, что не понимает, о чем идет речь.