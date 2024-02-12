«Она не проходит»: почему Собчак не стала фигуранткой дела о вымогательстве у Чемезова

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Вместо денег фигуранты заработали реальные сроки — в отличие от их предполагаемой начальницы, которая осталась на свободе.

Журналистка Ксения Собчак не фигурирует в деле о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Ариана Романовского Дмитрий Малютов.

«Никак она не проходит: ни в деле, ни очевидцев — вообще никем. Мы напишем апелляционную жалобу», — сказал юрист.

Суд признал журналистов виновными в вымогательстве денег у Чемезова. За 11 миллионов рублей они дали гарантию удалить один из постов, в котором фигурировал топ-менеджер.

В итоге вместо денег фигуранты заработали реальные сроки. В отличие от их предполагаемой начальницы, которая осталась на свободе.

Кирилл Суханов — коммерческий директор. Ариан Романовский — редактор, а Тамерлан Бигаев — автор. Все трое — сотрудники скандального интернет-проекта «Тушите свет», причастность к которому Собчак не раз отрицала.

Однако имеется копия договора, который свидетельствует об обратном. Так, в октябре 2022 года журналистка заключила контракт с одним из фигурантов дела.

Зарплата — 200 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что следователи нашли в переписке сотрудников издания «Тушите свет» контакт, обозначенный как «Ксения Кс» — этот же абонент числился владельцем чата.

Журналистов арестовали еще полтора года назад. Параллельно проходили обыски и в роскошном доме Собчак, вот только сама руководительница медиапроектов к этому времени сбежала за рубеж.

Собчак вернулась на родину лишь через месяц. Первым делом направилась в «Ростех» — по одной из версий, она приехала договариваться с руководством об урегулировании конфликта.

Чем закончилась тогда встреча, доподлинно неизвестно. Однако после оглашения приговора участникам проекта Собчак заявила, что выполнила некие «договоренности, чтобы было смягчение».

«О чем она могла договариваться? Она что хочет сказать, что она каким-то путем может повлиять на приговор суда? То есть она признается, что совершила какое-то преступление. Вызывает удивление, что человек, которому принадлежали эти Telegram-каналы и на которого указали сотрудники, вообще в деле не фигурирует», — отметил юрист, общественный деятель Илья Ремесло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Суханов получил 7,5 лет колонии строгого режима за вымогательство 11 миллионов рублей у Чемезова. Сроки также получили другие фигуранты дела — Романовский и Бигаев, они проведут в колонии по семь лет каждый.